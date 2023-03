Rosyjski czołg T-72B3 zniszczony. Improwizowany dron FPV wleciał przez właz

W sieci pojawiło się nagranie ze zniszczenia rosyjskiego czołgu T-72B3 przez Ukraińców za pomocą improwizowanego drona typu FPV. Dron wleciał do wnętrza porzuconego czołgu przez otwarty właz działonowego, po czym doszło do pożaru amunicji. Ukraińcy dobrze wiedzą, że jeśli danego czołgu nie da się odzyskać to lepiej go zniszczyć. Szczególnie dotyczy to nowszych egzemplarzy, ponieważ nowa rosyjska produkcja ze względu na ograniczenia w dostępie do komponentów jest zubożona.