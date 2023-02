Myśleli, że byli bezpieczni. Rosjan dopadł polski Warmate.

Polska amunicja krążąca Warmate jest bardzo cenionym przez Ukraińców rodzajem uzbrojenia umożliwiającym precyzyjne atakowanie celów na dystansie nawet 30 km i w środowisku silnego oddziaływania rosyjskich środków walki elektronicznej WRE. Warmate to nieporównywalnie bardziej zaawansowane i skuteczne uzbrojenie niż masowo konwertowane do roli amunicji krążącej komercyjne drony .

Warmate to stosunkowo mały dron o masie startowej 5,7 kg umożliwiający przeprowadzenie rozpoznania i/lub natychmiastowego ataku na wykryte cele bez zbędnej zwłoki. W przypadku zwykłych dronów zwiadowczych niezbędne jest wykorzystanie innych środków pokroju artylerii lub lotnictwa co zajmuje cenny czas. Może się bowiem zdarzyć, że cel zmieni w tym czasie swoją pozycję lub np. zdąży się ukryć.

Tymczasem w przypadku drona Warmate tego problemu nie ma i operator może wydać rozkaz ataku niemalże natychmiast. Dron może zostać wyposażony różne głowice przykręcane z przodu, z czego jedna zawiera większą kamerę dedykowaną do misji zwiadowczych, a inne pozostałe to warianty bojowe.

Jedna z nich to o klasyczna głowica odłamkowo-burząca zawierająca 300 g ładunku wybuchowego, druga to zawiera termobaryczny ładunek wybuchowy, a trzecia to opcja przeciwpancerna z ładunkiem kumulacyjnym zdolnym przepalić wedle znanych informacji do 240 mm stali pancernej. Tyle wystarczy, aby wyeliminować większość celów, na które Warmate może się natknąć.