Rosyjska flota zmieniła swoją główną bazę. Taka strategia ma swoje ważne powody

Ostatnie zdjęcia satelitarne, opublikowane przez eksperta OSINT, MT Andersona, ujawniają, że w Noworosyjsku znajduje się aktualnie większość cennego sprzętu rosyjskiej floty na Morzu Czarnym. Ta zmiana lokalizacji jest związana z próbą uniknięcia ataków ukraińskich dronów morskich, co zmusiło Rosję do wykorzystywania barek, jako zabezpieczenia wejścia do nowej bazy. Okazuje się, że nie jest to jedyny problem Rosji.