Ile MiG‑31K pozostało Rosji? W tak złej sytuacji jeszcze nie byli

Znacznie większe straty Rosjanie notowali do tej pory w zakresie innych swoich samolotów, chociażby Su-25 czy Su-34. Nie są one jednak tak zaawansowane i cenne. Także z uwagi na fakt, że Rosjanie posiadają ich znacznie większe zapasy. Mogą dysponować jeszcze ponad setką Su-34 .

MiG-31K to myśliwiec ujawniony w 2018 r., mierzący ok. 22 m długości i ponad 6 m szerokości. Jest w stanie poruszać się z prędkością nawet 3000 km/h. Chociaż posiada sześciolufowe działo automatyczne kal. 23 mm (z zapasem 260 naboi), to zdecydowanie ważniejsze w kontekście uzbrojenia jest jego dostosowanie do przenoszenia pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał.