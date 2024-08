Rosja jest obezwładniona. Polski generał o incydencie na morzu

Ok, rozumiem

Sytuacja dla Rosjan na Morzu Czarnym staje się coraz trudniejsza. To pokłosie zatopienia w ostatnim czasie jednego z okrętów podwodnych klasy Kilo – "Rostowa nad Donem". Pozostałe trzy okręty pozostające na wodach Morza Czarnego utknęły w swego rodzaju pułapce. O problemach Federacji Rosyjskiej rozmawialiśmy z byłym dowódcą wojsk lądowych, generałem Waldemarem Skrzypczakiem.

Przypomnijmy, że na skutek uderzenia w port w Sewastopolu w sobotę 3 sierpnia, Federacja Rosyjska straciła okręt podwodny B-237 "Rostów nad Donem". Armia agresora planowała wcześniej naprawić tę jednostkę i przywrócić ją do służby na Morzu Czarnym, jednak Ukraińcy skutecznie pokrzyżowali zamiary Rosjan. Łódź podwodna zatonęła na miejscu.

Cios we flotę na Morzu Czarnym. Trzy okręty uwięzione

Zniszczenie okrętu sprawiło, że spośród czterech jednostek klasy Kilo służących we Flocie Czarnomorskiej, pozostały tylko trzy. Nie mogą one jednak opuścić Morza Czarnego, bo Turcja blokuje Bosfor. Z drugiej strony natomiast powrót do portu w Sewastopolu jest ryzykowny, bo wiąże się z możliwością uderzenia w jednostki. Pozostałe na Morzu Czarnym okręty B-265 "Krasnodar", B-268 "Wielki Nowogród" i K-271 Kołpino są ustawione pod ścianą. Im dłużej znajdują się na morzu bez przeglądów i napraw, tym większe prawdopodobieństwo, że ulegną wypadkowi pod wodą.

Generał Waldemar Skrzypczak nie ma wątpliwości. – Flota Czarnomorska została obezwładniona – zauważa. Wojskowy zwraca uwagę, że rosyjskie okręty nie wykonują zadań na takim poziomie, jaki był na początku wojny w Ukrainie. – Ukraińcy bardzo konkretnie i dokładnie lokalizują cele i je niszczą. Rosjanie nie spodziewali się, że dojdzie do takiej dewastacji. Ponieśli rekordowe i historyczne straty – dodaje Skrzypczak.

Jak to możliwe, że Ukraina, mimo mało rozbudowanej floty morskiej, jest zdolna do zadawania tak bolesnych ciosów Federacji Rosyjskiej? Skrzypczak wskazuje, że jest to zasługa zarówno taktyki, ale też sprzętu pozostającego w arsenale Ukraińców.

– Na przykład system rażenia z brzegu Neptun ma bardzo duży zasięg. Wszystkie porty Floty Czarnomorskiej są w jego zasięgu. Dodatkowo Ukraińcy ciągle dostają broń z Zachodu i ją modyfikują – wyjaśnia polski generał. Nie bez znaczenia pozostaje też taktyka oparta na ciągłym przemieszczaniu jednostek służących w ukraińskiej armii. Nabrzeżne systemy ostrzeliwują cele, a następnie zmieniają pozycję.

Ukraińcy bardzo dobrze opanowali sztukę walki na Morzu Czarnym. gen. Waldemar Skrzypczak były generał Sił Zbrojnych RP

– Rosja nie ma możliwości śledzenia Ukraińców, bo ich systemy ciągle manewrują – kontynuuje Skrzypczak. Co więcej, armia obrońców korzysta z pozornych stanowisk, tj. makiet sprzętu wojskowego. Wojskowy wyjaśnia, że to właśnie ze stosowania tej taktyki wynika, iż Rosjanie często informują o skutecznym uderzeniu w ukraiński system rakietowy, podczas gdy w rzeczywistości atak nastąpił we wcześniej przygotowaną makietę.

Morze Czarne to pułapka na Rosjan

– Rosja nie ma możliwości manewrów w rejonie Morza Czarnego. Każde pojawienie spotyka się z precyzyjnym uderzeniem sztyletowym na okręty Floty Czarnomorskiej – twierdzi Skrzypczak. Zwraca przy tym uwagę, że Federacja Rosyjska nie może z tego powodu wykorzystywać walorów floty na Morzu Czarnym, bo każdy okręt jest szybko wykryty, rozpoznany i ostrzelany. – Rosjanie się obawiają, że Flota Czarnomorska utraci zdolność bojową – dodaje.

Jaka przyszłość czeka Rosjan w regionie Morza Czarnego?

– Dopóki Ukraińcy mają dostęp do Morza Czarnego, m.in. w pobliżu miasta Mikołajów, mają możliwość wykonywania głębokich uderzeń w regionie Morza Czarnego – uważa gen. Skrzypczak.

Wojskowy zauważa też, że w świetle trudności, z którymi Flota Czarnomorska mierzy się w konflikcie z Ukrainą, Rosji byłoby o wiele trudniej w potencjalnej konfrontacji z NATO w obrębie Morza Bałtyckiego, gdzie stacjonuje Flota Bałtycka Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej.

Okręty klasy Kilo

Przypomnijmy, że wspomniane okręty podwodne klasy Kilo (w tym zniszczony B-237 "Rostów nad Donem") są jednymi z cenniejszych jednostek operujących we Flocie Czarnomorskiej ze względu na możliwość przenoszenia rakiet przeciwokrętowych 3M54 Kalibr, które osiągają zasięg niemal 700 km.

Okręty Kilo zostały zaprojektowane z myślą o zwalczaniu różnych zagrożeń morskich, w tym okrętów nawodnych i podwodnych. Mogą też prowadzić misje zwiadowcze oraz służyć jako sprzęt do ochrony szlaków morskich. Wyporność tego typu maszyn sięga ok. 3 tys. ton na powierzchni oraz 4 tys. t w zanurzeniu. Ich długość to natomiast ok. 75 m, zaś prędkość maksymalna w pełnym zanurzeniu sięga niespełna 40 km/h.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski