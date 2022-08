Rosjanie nie uczą się na błędach? Będą produkować broń z wadami

Niszczyciel 2S25 Sprut-SD został zaprojektowany w 1983 r., ale Rosja przyjęła go na uzbrojenie dopiero w 2006 r. Szacuje się, że wyprodukowano dotąd ok. 40 sztuk tej broni, z czego część została zniszczona pod koniec marca . Zmodernizowana wersja, wyprodukowana w zakładach Kurganmaszzawod, przechodzi obecnie próby państwowe.

"Maszyna łączy w sobie cechy czołgu lekkiego i BMD, nie ustępuje pod względem siły ognia T-90MS i jest uzbrojona w rekordową w swojej klasie armatę kal. 125 mm. Pojazd porusza się doskonale wodzie, przejedzie bez tankowania dystans do 500 kilometrów i można go zrzucić z powietrza razem z załogą" – pisze o rzekomych możliwościach Sprut-SDM1 państwowe rosyjskie medium "Rossijskaja Gazieta". Maszyna jest przeznaczona dla wojsk powietrznodesantowych. Wyposażono ją w dwa pędniki, umożliwiające pływanie w wodzie.

Inaczej ocenia tę konstrukcję branżowy ukraiński serwis militarny Defence Express. "2S25M ma wszystkie wady koncepcyjne, które doprowadziły nawet do tego, że nazywany jest nie czołgiem lekkim, ale samobieżnym działem przeciwpancernym" – czytamy na łamach tego medium. DE twierdzi, że to co Rosjanie uważają za atuty tej konstrukcji – pokonywanie przeszkód wodnych oraz możliwość zrzucania jej na spadochronach – doprowadziło w istocie do błędnych założeń koncepcyjnych.