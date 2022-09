Rosjanie mają problem. Nie mają gdzie naprawiać czołgów

W istocie Moskwa próbuje bezowocnie walczyć z czasem potrzebnym do odtworzenia floty pancernej armii rosyjskiej, która – według Kremla – miała obejmować 10 tys. pojazdów w bazach magazynowych. Kowalenko przytacza normy, zgodnie z którymi przywrócenie T-62 do służby po konserwacji zajmuje ok. dwóch tygodni, dla czołgów typu T-72 i T-90 czas ten wynosi od jednego do dwóch miesięcy, a w przypadku T-80 są to aż trzy miesiące.