Rosjanie dali się nabrać. Ukraińcy tylko na to czekali

Przygotowanie makiety haubicy M777 to koszt rzędu 1000 USD – wyjaśniała wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski Karolina Modzelewska. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, iż M777 to w zasadzie niewielka broń – nie ma w niej wielu elementów, które z dużą dokładnością trzeba odwzorować w wabiku.

W efekcie powstała długa na 10,2 m (w położeniu bojowym) haubica M777, której masa sięga ok. 3,7 t. Do ostrzału wykorzystuje lufę kal. 155 mm o długości 39 kalibrów, która może wystrzeliwać pociski odłamkowo-burzące na dystans 25 km lub 30 km w przypadku zastosowania amunicji z dodatkowym napędem rakietowym. M777 jest też przystosowana do ostrzeliwania celów pociskami M982 Excalibur, które z kolei osiągają donośność 40 km. Do obsługi tej broni potrzeba załogi składającej się z 5-7 żołnierzy.