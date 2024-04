Tylko czekają na strzały Rosjan. Już zarzucili przynętę

Obecność makiet różnych broni na froncie to powszechnie stosowana taktyka przez obie strony konfliktu. Wykorzystują ją nie tylko Rosjanie, którzy ustawiają na froncie m.in. wabiki w postaci bezzałogowców Lancet i Zala . Przechytrzyć przeciwnika próbują też Ukraińcy. Ci z kolei wielokrotnie pokazywali swoje możliwości, jeśli chodzi o produkcję makiet-wabików.

Dość wspomnieć, że jeszcze niedawno do sieci trafiły zdjęcia przedstawiające zdobyty przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej radar AN/MPQ-64 Sentinel, który w rzeczywistości okazał się doskonale odwzorowaną makietą wykonaną ze sklejki meblowej .

Ukraińcy nie zatrzymują się i nadal wykorzystują taktykę polegającą na zmyleniu przeciwnika, a co za tym idzie – zmuszeniem go do przeprowadzenia ostrzału na pozycje zajmowane przez makiety. Tym sposobem agresor traci cenne pociski, natomiast sprzęt obrońców pozostaje bezpieczny.