Rosjanie chwalą się zdobyczą. Ale jest jeden szczegół

Wykorzystywanie na wojnie makiet broni (i innych wojskowych urządzeń) to powszechne zjawisko obserwowane po obu stronach konfliktu. Jeszcze kilka tygodni temu ukraiński wojskowy ostrzegał przed makietami rosyjskich bezzałogowców Lancet i Zala , które pojawiły się na froncie. Ekspert podkreślał, że to taktyka mająca na celu zmylenie przeciwnika, który obserwując konkretny obszar, nie traktuje makiet jako realnego zagrożenia. Po uśpieniu czujności może zaś nastąpić atak przeprowadzony z miejsca wypełnionego wcześniej makietami.

Ukraińcy wciąż używają makiet wykorzystywanych przez swoją armię wozów i urządzeń. Jednym z dowodów, który to potwierdza, jest zdobycz Rosjan z okolic Awdijiwki. To właśnie tam wojska agresora trafiły na radar AN-MPQ-64 Sentinel, który na pierwszy rzut oka może wyglądać jak prawdziwy, jednak w rzeczywistości jest makietą wykonaną z drewnianych płyt. Wskazują na to m.in. ślady po ostrzale konstrukcji.