Rosja przerzuciła samoloty do Lipiecka. Tym mogą zaatakować Donbas

Wiadomości WP poinformowały o przebazowaniu znaczącej liczby rosyjskich samolotów na lotnisko w Lipiecku, a my dokładniej przyjrzeliśmy się, co tam dotarło. Na zdjęciach satelitarnych eksperci zidentyfikowali m.in. myśliwce przewagi powietrznej Su-27, wielozadaniowe myśliwce Su-30 i uderzeniowo-zwiadowcze samoloty Su-24.

Su-24 - nowszych Su-34 wciąż za mało

Najstarsze ze stawki są samoloty uderzeniowe Su-24, które zostały przyjęte do uzbrojenia w 1975 roku, ale oblot pierwszego prototypu nastąpił w 1967 roku. Jest to konstrukcja o zmiennej geometrii skrzydeł, dzięki której może zarówno lądować na krótkich pasach startowych przy niskiej prędkości jak i latać z prędkością naddźwiękową. Jest to identyczna koncepcja jak w europejskich samolotach Panavia Tornado.

Su-24 to dwumiejscowe samoloty o długości blisko 25 m wysokości 6,2 m oraz rozpiętości skrzydeł około lekko ponad 10 m i 17 m w zależności od trybu lotu. Bombowiec może przenosić maksymalnie 8 ton uzbrojenia zamontowanego na dziewięciu pylonach, a arsenał obejmuje pociski niekierowane, bomby, pociski przeciwradiolokacyjne, pociski przeciwokrętowe oraz bomby jądrowe.

Tymczasem za napęd tego samolotu o masie własnej około 22 ton, do czego należy jeszcze doliczyć zapas paliwa i uzbrojenie odpowiada para silników turboodrzutowych AL-21F-3. Wciąż służą, jako samoloty uderzeniowe oraz zwiadowcze (wariant MR), ale są zastępowane przez Su-34.

Su-27 - myśliwiec przewagi powietrznej

Su-27 powstał jako ówcześnie radziecka odpowiedź na amerykańskiego F-15 wiec mamy tutaj do czynienia z ciężką dwusilnikową maszyną przewagi powietrznej. Pierwszy prototyp został oblatany w 1977 roku, a do służby został wprowadzony w 1985 roku. Jest to jednomiejscowa maszyna o masie lekko ponad 16 ton z parą potężnych silników turboodrzutowych Saturn AL-31F o mocy 75,2 kN każdy (122,6 kN z dopalaczem).

Długość samolotu to blisko 30 m, wysokość około 6 m, a rozpiętość skrzydeł wynosi prawie 15 m. Samolot może zabrać lekko ponad 4 tony uzbrojenia obejmującego głównie pociski rakietowe powietrze-powietrze z rodziny R-27 i R-73, ale możliwe jest też wykorzystanie wyrzutni niekierowanych rakiet S-8 bądź lekkich bomb.

Su-30 - wielozadaniowa modernizacja Su-27

Jest to modernizacja Su-27 polegająca na ulepszeniu systemów awioniki zwiększeniu możliwości atakowania celów naziemnych, zastosowaniu usterzenia kaczki czy silników z wektorowaniem ciągu. Ponadto jest to już maszyna dwumiejscowa jak kiedyś szkoleniowa wersja Su-27. Wymiarowo jest to w zasadzie to samo, ale zwiększono udźwig uzbrojenia do 8 ton oraz znacząco rozszerzono katalog dostępnych opcji.

Poza uzbrojeniem typu powietrze-powietrze Su-30 może przenosić też cięższe bomby, pociski powietrze-ziemia typu Kh-29, Kh-59, pociski przeciwokrętowe oraz przeciwradiolokacyjne bardzo przydatne w polowaniu np. na zestawy przeciwlotnicze S-300.