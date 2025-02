Warto zaznaczyć, że wolfram stanowi kluczowy surowiec dla niemieckich gigantów zbrojeniowych, takich jak Rheinmetall i Krauss-Maffei Wegmann, a także dla polskiej firmy Mesko. Dzięki niemu produkowane są między innymi cenione w Ukrainie pociski Piorun . Ponadto, wolfram jest niezbędny przy pracach nad naprawą i modernizacją czołgów Leopard 2, które również trafiają do Ukrainy .

Nie jest to jedyny przypadek, w którym Zachód jest zależny od rosyjskich surowców. Rosyjska firma państwowa Rosatom odpowiada za pokrywanie ok. 30 proc. światowego zapotrzebowania na wzbogacony uran. Zależność ta występuje także w Stanach Zjednoczonych, gdzie od 20 do 25 proc. zapotrzebowania na ten minerał zaspokajane jest przez Rosję.