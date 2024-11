Nadal śmieją się z sankcji. Tak Rosjanie je omijają

Jak ustalił portal śledczy The Insider, firmy z Kazachstanu kupują na Zachodzie komponenty służące do produkcji systemów walki elektronicznej, a następnie sprzedają je do Rosji. To nie pierwsze w ostatnich tygodniach doniesienia potwierdzające, że szukanie cichych sojuszników Rosji i amatorów niemałych zysków często prowadzi właśnie do Kazachstanu.