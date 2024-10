Polska broń sprawdza się w Ukrainie. Nawet Amerykanie to dostrzegli

PPZR Piorun (niekiedy występujące pod nazwą Grom-M) to przenośne zestawy przeciwlotnicze (tzw. MANPADS) pozwalające zwalczać cele znajdujące się na dystansie do 6,5 km oraz na pułapie od 10 m do 4 km. Są produkowane przez polskie zakłady MESKO S.A. i od wielu miesięcy wykorzystywane przez Ukraińców, którzy otrzymali je w ramach wsparcia po napaści Rosji.