Słaby punkt polskiej armii. Rosja bije nas i całą UE na głowę

Inwestorem fabryki prochu w Pionkach jest firma Mesko będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Planowana inwestycja obejmuje budowę nowoczesnej linii technologicznej do wyrobu nitrocelulozy, która jest niezbędna do produkcji prochu. "PB" podaje, że pierwotnie fabryka miała zostać oddana do użytku w 2022 r. Później mówiono o jej ukończeniu w 2024 r., ale i to się nie udało.