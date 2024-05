Przechodził i trafił na to. Niebywałe znalezisko w lesie

Przypadkowy przechodzień znalazł na terenie obszaru leśnego podejrzany obiekt wystający z ziemi . Kiedy przyjrzał się znalezisku, dostrzegł, że to rakieta. O odkryciu natychmiast poinformował odpowiednie służby, które po dotarciu na miejsce zajrzały do środka rakiety. Zdziwieniu nie było końca , kiedy okazało się, że znalezionym w lesie niewybuchem jest nowoczesny pocisk Ch-69. Specjaliści po potwierdzeniu, z czym mają do czynienia, zajęli się usunięciem głowicy z rakiety.

Ratownicy podkreślali, że cała akcja przebiegała inaczej niż zwykle . Wydobycie i przetransportowanie głowicy zajęło im o wiele więcej czasu niż ma to miejsce w podobnych znaleziskach. Najprawdopodobniej ma to związek ze względami bezpieczeństwa. Portal Militarny wyjaśnia, że Ch-69 to w istocie nowoczesna broń Rosjan, która charakteryzuje się znaczącą siłą rażenia.

Ch-69 są często porównywane do zachodnich pocisków AGM-158 JASSM. To zasługa imponujących możliwości defensywnych, na które wpływa znaczne ulepszenie Ch-69 względem swojego protoplasty, czyli Ch-59. Najnowsza broń waży ok. 770 kg, z czego ok. 300 kg przypada na głowicę bojową. Co również istotne, to fakt, iż (do niedawna tajny) pocisk Kremla może prowadzić misje w każdych warunkach atmosferycznych i bez względu na porę dnia. Ch-69 mają też być trudne do wykrycia.