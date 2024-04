Tajny pocisk Kremla. Zaczęli używać go w Ukrainie

Z racji swoich osiągów i siły rażenia, pociski Ch-69 bywają porównywane do zachodnich pocisków AGM-158 JASSM. Jednocześnie mogą być określane jako znacząco ulepszone pociski Ch-59. Względem swojego pierwowzoru cechują się zmienionym płatowcem oraz zredukowaną wagą (ok. 770 kg, w tym ok. 300 kg na głowicę bojową), a co najważniejsze można nimi atakować cele naziemne bez względu na porę (również nocą) oraz warunki atmosferyczne. Są też trudniejsze do wykrycia dla wrogich systemów rozpoznawczych.