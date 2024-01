Rosjanie znów to zrobili. Zgubili kolejną rakietę

Wspomniane incydenty łączy fakt, że każdy z pocisków miał spaść w miejscach odpowiadających trajektorii ich lotów. Oznacza to, że pociski najprawdopodobniej uszkodziły się w drodze do Ukrainy, gdzie docelowo miały trafić, jednak na skutek awarii rozbiły się jeszcze w Rosji.

Federacja Rosyjska nie komentuje wspomnianych incydentów, nie wiadomo więc, co stoi za ostatnimi "zgubami". Można jednak podejrzewać, że planowane przez Rosję zwiększenie wydajności fabryk zbiera żniwo. Liczne sankcje i zwiększone tempo pracy mogą przyczyniać się do tego, że przedsiębiorstwa produkują uszkodzone i awaryjne pociski.

Przypomnijmy, że jest to amunicja, której historia sięga lat 90. ubiegłego wieku. Pierwsze próby odpalenia Ch-101 odbyły się natomiast w 2004 r., z kolei produkcję rozpoczęto w latach 2010-2011. Rosjanie zadbali o to, aby Ch-101 był trudnym do wykrycia obiektem podczas lotu, w związku z czym zdecydowano się zastosować konstrukcję w postaci spłaszczonego kadłuba.

Rakieta mierzy ok. 7,4 m długości i waży niespełna 2,5 t. Jej niszczycielską siłę zapewnia głowica bojowa o wadze do 480 kg oraz duży zasięg, który przekracza 4,5 tys. km. Oznacza to, że Ch-101 może atakować cele w niemal każdym miejscu na świecie. Ważnym elementem wspomnianego pocisku są też zaawansowane układy naprowadzania, których rolą jest zachowanie wyjątkowej precyzji podczas uderzenia w cel. Ch-101 dysponuje bowiem nawigacją satelitarną oraz inercyjną, radiowysokościomierzem i układem optycznym do obserwacji terenu z powietrza podczas lotu. To połączenie zapewnia kilkumetrową precyzję ostrzału.