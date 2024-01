Rosjanie zgubili pocisk manewrujący. Zgubę odnaleźli mieszkańcy

Pocisk miał trafić w cel na Ukrainie, ale nie doleciał do celu. Zguba została odnaleziona 13 stycznia 2024 r. w godzinach porannych przez mieszkańców okolicznych miast Pawłowsk i Otamańsk w obwodzie pawłowskim na terenie Kraju Krasnodarskiego na południu Federacji Rosyjskiej.

Wiele na to wskazuje, że odnaleziony obiekt to 3M14 Kalibr - pocisk manewrujący w wersji przeznaczonej do zwalczania celów lądowych.