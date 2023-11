Prosty wynalazek Hezbollahu. Ma być batem na czołgi Merkawa

Hezbollah to szyickie ugrupowanie polityczne stanowiące jeden z elementów składowych rządu libańskiego dysponujące szacowaną na około 20 tys. bojowników milicją mającą dostęp do nowoczesnej broni przeciwpancernej pokroju przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) Dehlavieh (kopia rosyjskiego 9M133-1 Kornet-E) oraz bogatego arsenału rakietowego .

Izraelski system Trophy wykorzystuje do wyszukiwania groźnych obiektów radar, po czym w ich stronę wystrzeliwane są formowane wybuchowo efektory MEFP (Multiple Explosively Formed Penetrator) niszczące obiekt. Teoretycznie jeśli tuż po zniszczeniu pierwszego pocisku nadleci drugi, to może on być ukryty w "szumie" będącym efektem odłamków i szczątków wcześniejszego pocisku, przez co radar może go nie wykryć dostatecznie wcześnie.