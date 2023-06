Próbowali uciekać przed śmiercią. Klęska Rosjan była szybsza

Ukraińcy nie podali dokładnej lokalizacji zniszczenia rosyjskiej ciężarówki z żołnierzami. Trudno też wskazać jej konkretny model z uwagi na niską jakość nagrania, jednak z dużym prawdopodobieństwem można mówić o GAZ-66. To jedna z maszyn, których do tej pory zniszczono ok. 20 egzemplarzy i niemal drugie tyle zdobyto z rąk żołnierzy Putina – wynika z danych serwisu Oryxspioenkop.

Profesjonalne sprzęty to nie jedyne maszyny, które sieją postrach wśród Rosjan. Dużą skutecznością cieszą się też improwizowane drony , do których produkcji Ukraińcy wykorzystują komercyjne sprzęty i montują na nich materiały wybuchowe. Przypominamy, jakie rozwiązania są dziś stosowane na froncie.

Improwizowana amunicja krążąca to generalnie rzecz ujmując drony FPV (z widokiem z perspektywy pierwszej osoby). Są one ważnym wsparciem w prowadzeniu działań z powietrza z uwagi na możliwość dokładnego wywiadu z góry i stosunkowo wysokiej mobilności. Ukraińcy regularnie wykorzystują tę broń do niszczenia wrogich celów, co dowodzą m.in. ostatnie nagrania ze zniszczenia rosyjskiego quada.