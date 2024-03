Prawdziwy koszt zakupów uzbrojenia. Politycy nie mówią nam wszystkiego

4,6 mld dol. za 32 samoloty F-35, maksymalnie 12 mld dol. za 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian , 4,7 mld dol. za 250 czołgów M1A2 Abrams SEPv3 czy do 15 mld dol. za 48 wyrzutni systemu Patriot.

Ceny robią wrażenie, stanowiąc często podstawę do porównań z zakupami innych państw. Kupujemy taniej, czy drożej?

Niekoniecznie, bo polski pakiet to znacznie więcej pocisków, częściowa polonizacja, a przede wszystkim integracja z systemem zarządzania walką IBCS .

Podobne na pozór umowy, dotyczące np. pozyskania samolotów czy czołgów, mogą w gruncie rzeczy dotyczyć zupełnie różnych kwestii. Mając wartość umowy i liczbę egzemplarzy możemy – wykonując proste dzielenie – uzyskać cenę każdego z nich. Co daje nam ta informacja? Zazwyczaj zupełnie nic.

Dzieje się tak dlatego, że zakup nowoczesnego uzbrojenia to coś więcej, niż po prostu pozyskanie określonej liczby egzemplarzy danego sprzętu. Niemal zawsze towarzyszą mu różne – a przez to trudne do porównania – pakiety logistyczne czy szkoleniowe.