Polskie F‑16 bez bomb penetrujących. Kolejny przetarg unieważniony

Unieważnienie , uzasadnione zbyt wysoką ceną, dotyczy postępowania, które zostało ogłoszone przez Agencję Uzbrojenia w sierpniu 2022 roku. Jego celem było pozyskanie dla polskich F-16 120 bomb penetrujących o masie pomiędzy 226 do 2050 kg.

To kolejne postępowanie, które nie doczekało się finalizacji. Poprzednio Agencja Uzbrojenia unieważniła przetarg na dostawę 300 bomb GBU-12 Paveway II i 13 tys. bomb ćwiczebnych BDU-33 B/D .

Specyfikacja postępowania wskazuje, że Polska zamierzała pozyskać dla swoich "Jastrzębi" najprawdopodobniej bomby penetrujące BLU-109 . To swobodnie opadające bomby lotnicze. Po doposażeniu ich w zestaw JDAM , zawierający układ naprowadzania i sterowania, można zmienić je w kierowaną bombę GBU-31.

Bomba ta jest przeznaczona do niszczenia umocnionych celów . Z tego powodu ma solidną konstrukcję – jej skorupa jest zbudowana z 25-mm pancerza, który po uderzeniu bomby w cel pozwala jej na zagłębienie się w nim. Detonacja następuje 60 ms po uderzeniu.

Za wybuch odpowiada detonator umieszczony w tylnej części bomby, co zwiększa jego szanse na przetrwanie uderzenia w twardy cel i zdetonowanie bomby w jego wnętrzu, np. po przebiciu stropu bunkra. Zdolność BLU-109 do penetracji umocnień jest oceniana na ok. 1,8 metra żelbetu.