Prawda wyszła na jaw. Duma Putina z wadą fabryczną

Trafienie w czołg pociskiem przeciwpancernym nie zawsze musi wiązać się z unieruchomieniem maszyny. Producenci dbają o to, żeby opancerzenie wytrzymywało możliwie duże przeciążenia, w związku z czym istnieją punkty na czołgu, których uszkodzenie powinno być niemal niemożliwe. Jak udowadnia jednak nagranie z Rosji, które pokazuje zniszczony T-90M, tamtejszy przemysł zbrojeniowy produkuje dziś broń z wadami konstrukcyjnymi , które powodują "zjawiska niezwykłe i nienormalne dla czołgów" – zauważa portal Militarny.

Na krótkim filmie widać najnowszą dumę Putina, T-90M Proryw, który został trafiony z nieznanego pocisku. Uderzenie sprawiło, że spawy na wieży czołgu rozerwały się, co stanowi niespotykane (i jednocześnie niepożądane) zjawisko w pojeździe tego typu. Załoga unieruchomionego T-90M przeżyła, a żołnierze zostali ewakuowani. Poważne uszkodzenia wozu sprawiły jednak, że czołg nie nadaje się do dalszej eksploatacji i może posłużyć w przyszłości jako potencjalny dawca części zamiennych do innych konstrukcji.