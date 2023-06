Ukraińcy zniszczyli potężną broń Putina. Zabijała wszystko, co żywe

Eksperci z kanału Ukraine Weapons Tracker na Twitterze opublikowali nagranie i zdjęcia pokazujące zniszczony, rosyjski system TOS-1A . Z dostępnych informacji wynika, że Ukraińcy uderzyli w niego przy pomocy samobieżnych armatohaubic M109A6 Paladin 155 mm . Jest to sprzęt, przekazany przez Amerykanów, będący szczytem rozwoju bardzo popularnych armatohaubic M109. Tego typu sprzęt pozwala razić cele na dystansie wynoszącym nawet do 30 km, jeśli użyje się pocisków z dopalaczem rakietowym M549A1.

Zniszczony przez Ukraińców TOS-1A "Sołncepiok" to samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa osadzona na podwoziu czołgu T-90 lub T-72. Broń wykorzystuje pociski termobaryczne, dlatego często jest nazywana ciężkim miotaczem ognia. Jak pisał już Przemysław Juraszek, powoduje ona "efekt zbliżony do miniaturowego ładunku jądrowego tylko bez promieniowania". Podczas ataku w epicentrum temperatura sięga nawet 3000 stopni Celsjusza, co sprawia, że wszystko w strefie zero po prostu ulega odparowaniu, a do tego cały okoliczny tlen zostaje zużyty.