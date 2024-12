Potężna eksplozja. W Syrii aż zatrzęsła się ziemia

W mediach społecznościowych pojawiło się wideo dokumentujące olbrzymią eksplozję. Portal Times of Israel podał, że siła wybuchu była na tyle znacząca, iż sejsmolodzy odnotowali zjawisko przypominające trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,1. Podobna sytuacja miała miejsce we wrześniu, gdy w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji doszło do dużego wybuchu składów amunicji.