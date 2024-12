Los rosyjskich baz w Syrii przesądzony? Zdjęcia satelitarne ważną wskazówką

Nowe władze Syrii nie złożyły jeszcze oficjalnych deklaracji na temat ich stosunku wobec obecności rosyjskich wojsk na terenie kraju. Wiadomo jednak, że grupa Hayat Tahrir al-Sham w otwarty sposób krytykuje zagranicznych zwolenników reżimu Asada, a do takich należy Kreml . Moskwa m.in. wspierała Asada w trakcie trwającej 13 lat wojnie domowej, a także odegrała ważną rolę w atakach na rebeliantów z 2015 r. Interwencja Rosji przyczyniła się do przedłużenia panowania Asada.

"Wall Street Journal" donosi, że zdaniem ekspertów firmy wywiadowczej Janes, utrata bazy w Tartusie, a także podobnych obiektów na Morzu Czarnym, które są celem ataków Ukraińców, może zmusić Rosję do przerzucenia swoich okrętów - nawodnych i podwodnych - na Morze Bałtyckie. Przypomina również, że baza lotnicza Humajmim służyła Rosjanom nie tylko do ataków na syryjskich rebeliantów, ale także do wspierania najemników w Libii, czy Sudanie.

Na razie Rosja oficjalnie nie potwierdziła, że wycofuje się z baz znajdujących się w Tartusie oraz Latakii. Agencja Reutera we wtorek, 9 grudnia przekazała jednak, że zdjęcia satelitarne dostarczone przez firmę Planet Labs, dowodzą, że okręty wojenne opuściły bazę w Tartusie. Niektóre z nich zostały zlokalizowane na morzu ok. 13 km na północny zachód od miasta. Mowa tutaj o dwóch fregatach rakietowych oraz tankowcu.

Nie wiadomo, o jakie konkretnie okręty chodzi. Na przestrzeni lat Rosja wysyłała do Syrii różnego rodzaju jednostki w zależności od potrzeb operacyjnych. Wśród nich były m.in. okręty podwodne klasy Kilo (Projekt 636.3), charakteryzujące się zdolnością do przenoszenia pocisków manewrujących Kalibr, które były wykorzystywane w operacjach w Syrii, fregata Admirał Essen, należąca do klasy Admirał Grigorowicz (Projekt 11356R), wyposażona w system rakietowy Kalibr i system obrony przeciwlotniczej, czy okręty desantowe klasy Ropucha (Projekt 775) i klasa Ivan Gren (Projekt 11711), używane do transportu sprzętu wojskowego i żołnierzy.