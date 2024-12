Pogrom syryjskiego lotnictwa. Zmasowane ataki Izraela

To niemal cała flota tego typu jednostek, jaką dysponowała syryjska armia. Myśliwce MiG-29 były zarazem jednymi z najcenniejszych samolotów znajdujących się w posiadaniu reżimu Asada. Tym bardziej, że część z nich zmodernizowano do wariantu MiG-29SM, który pozwala na wykorzystywanie bardziej zaawansowanego, kierowanego uzbrojenia, w tym wybranych rakiet powietrze-ziemia i bomb KAB-500Kr.

Myśliwce MiG-29 trafiły do Syrii z Rosji, gdzie są produkowane od 1983 r. przez biuro konstrukcyjne MiG. To myśliwiece frontowe napędzane przez dwa silniki Klimow RD-33 i zdolne do lotów z maksymalną prędkością ok. 2,3 Ma (ponad 2400 km/h) oraz operowania na pułapie do ok. 17 500 m. Podstawowe uzbrojenie stanowi w nich działko lotnicze GSz-30-1 kal. 30 mm, dodatkowe pociski lub bomby są przenoszone na kilku (sześciu lub dziewięciu, w zależności od wersji myśliwca) podwieszanych węzłach.