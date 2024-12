Zmasowane ataki Izraela na Syrię. Mają jasny cel

Zdaniem izraelskiego dowództwa, broń z tego pogrążonego w chaosie kraju, która nie zostanie zniszczona, może trafić do libańskiego Hezbollahu. Z oficjalnego komunikatu wynika, że izraelskie siły powietrzne zlikwidowały w Syrii ok. 85 procent systemów obrony powietrznej obalonego reżimu Asada, w tym 107 komponentów obrony oraz 47 radarów.

Pancyr-S1 (SA-22 Greyhound w kodzie NATO) są jedną z najnowocześniejszych tego typu broni na świecie. To systemy przeciwlotnicze, które zaczęły wchodzić do służby dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. W ich ramach wykorzystuje się pociski rakietowe 57E6 lub 57E6-E, które umożliwiają neutralizowanie celów znajdujących się w odległości do 20 km i poruszające się na pułapie do 15 km.