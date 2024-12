Prawda wyszła na jaw. Tak Rosjanie zbroili reżim Baszara al‑Asada

Początkowo w relacjach pojawiały się sugestie, że widoczny na nagraniu płonący Pancyr-S1 został zniszczony przez wycofujące się oddziały syryjskiej armii, co miało zapobiec przejęciu go przez przeciwników Baszara al-Asada. Bardziej prawdopodobne są jednak doniesienia, że Pancyr-S1 został zniszczony przez izraelskie lotnictwo, które dokonało co najmniej trzech nalotów na syryjską stolicę.

Pancyr-S1 (SA-22 Greyhound w kodzie NATO) to jeden z najnowocześniejszych rosyjskich sprzętów przeciwlotniczych. Zaczął wchodzić do służby w latach 90. ubiegłego wieku i odpowiada za ochronę wielu ważnych obiektów w Rosji, a także niektórych rezydencji Putina. Wykorzystywane są w nim przeciwlotnicze pociski rakietowe 57E6 lub 57E6-E, które pozwalają eliminować cele znajdujące się w odległości do 20 km i poruszające się na pułapie do 15 km. Uzbrojenie dodatkowe w Pancyr-S1 stanowią natomiast armaty automatyczne 2A38M kal. 30 mm, które umożliwiają strącenie mniejszych celów na dystansie do ok. 4 km.