Pomoc z nieoczekiwanej strony. Kolejny kraj dostarczy broń Ukrainie

Bułgarski parlament przegłosował decyzję o wysłaniu do Ukrainy pomocy wojskowej i technicznej. Za projektem dostarczenia ciężkiego uzbrojenia opowiedziało się 175 deputowanych (49 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu). Wyjaśniamy, jaki sprzęt może trafić z Bułgarii do Ukrainy.

Pod koniec października tymczasowy rząd Bułgarii poinformował, że Kijów zwrócił się do niego z prośbą o przesłanie systemów przeciwlotniczych i rakiet taktycznych. Sofia odmówiła, ponieważ nie ma wystarczającej ilości tego sprzętu, by podzielić się nim z Ukrainą – informuje serwis wnp.pl.

Po wielu miesiącach politycznych sporów Sofia zdecydowała się udzielić obrońcom pomocy wojskowej. Jest to bez wątpienia przełom, gdyż od początku wojny dozbrajaniu Ukrainy sprzeciwiał się m.in. prorosyjski prezydent Bułgarii. Przedstawiciel partii "GERB" Daniel Mitow stwierdził po głosowaniu, że kraje, które dziś wspierają Ukrainę, znajdują się na liście państw cywilizowanych. "Chcę, aby Bułgaria znalazła się na tej liście" – podkreślił. Rząd w Sofii musi teraz w ciągu miesiąca rozważyć, jaką pomoc wojskową może udzielić Ukrainie. Wyjaśniamy, na co mogą liczyć obrońcy.

Bułgarskie pojazdy dla Ukrainy?

Zgodnie z deklaracją Bułgarów, Ukraińcy otrzymają od nich ciężkie uzbrojenie. Oznacza to, że w pakiecie pomocy mogą znaleźć się m.in. artyleria lufowa, systemy rakietowe, czołgi, transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty.

Głównym czołgiem bojowym Bułgarii jest obecnie T-72A. Siły zbrojne tego kraju posiadają ich 160, do tego dochodzi 250 egzemplarzy znajdujących się w rezerwie. Wydaje się, że Sofia może zdecydować się wysłać te pojazdy ze swoich magazynów, zwłaszcza że inne państwa również dostarczają Ukraińcom czołgi w tych wariantach. Na korzyść T-72 przemawia fakt, że są to konstrukcje dobrze znane obrońcom, przez co odchodzi konieczność długiego szkolenia załóg z ich obsługi.

T-72 to czołgi podstawowe produkcji radzieckiej. Ich pierwsze wersje weszły do produkcji pod koniec lat 60. XX w., a kolejne warianty tych maszyn są tworzone do dziś. Konstrukcja – w zależności od wersji – jest napędzana przez silnik wysokoprężny V12 o mocy 780 KM lub silnik wysokoprężny V-92S2F o mocy 1130 KM. Pojazd może poruszać się z prędkością maksymalną pomiędzy 60 km/h a 75 km/h.

Podstawowe uzbrojenie czołgów T-72 stanowi armata gładkolufowa 125 mm 2A46M lub 2A46M-5. Oprócz tego na wyposażeniu pojazdu znajdziemy przeciwlotniczy karabin maszynowy NSW kal. 12,7 mm, sprzężony z armatą karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm oraz 8 wyrzutni granatów dymnych 902B kal. 82 mm. Zasięg czołgu wynosi 450 km, ale można go zwiększyć do 600 km, jeśli zastosuje się dodatkowe zbiorniki paliwa.

Kolejnymi pojazdami, które Bułgaria może przekazać Ukrainie, są ciężarówki Mercedes-Benz Zetros (Sofia posiada ich 335 sztuk) oraz transportery opancerzone BTR-60 (Sofia ma ich 150 sztuk). Pierwsza z tych konstrukcji powstała z myślą o działaniach w trudnych warunkach. Jest produkowana przez Niemcy od 2008 r.

BTR-60 to ośmiokołowy transporter produkcji radzieckiej. Wyposażono go w dwa silniki gaźnikowe o mocy 90 KM każdy. Porusza się z prędkością do 80 km/h po drodze i do 10 km/h w wodzie. Pojazd jest obsługiwany przez dwie osoby i może przewozić do 14 żołnierzy desantu. Na uzbrojenie BTR-60 składają się wielkokalibrowy karabin maszynowy KPWT kal. 14,5 mm oraz karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm.

Bułgarska artyleria

Ukraińcy mogą również liczyć na dostawy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych BM-21 Grad oraz samobieżnych haubic 2S1 Goździk kal. 122 mm. Bułgaria posiada ich odpowiednio 192 i 506 sztuk.

Grad to radziecka wyrzutnia, która składa się z 40 prowadnic rurowych (są one ułożone po dziesięć w czterech rzędach). Całość jest zamontowana na zmodyfikowanym podwoziu sześciokołowego samochodu Ural-375D. Czas wystrzelenia salwy wszystkich 40 rakiet wynosi 20 sekund. Zasięg pocisków wynosi ok. 20 km, a ich maksymalna prędkość dochodzi do 690 m/s.

2S1 Goździk to radziecka haubica samobieżna produkowana w latach 1971-1994. System jest w stanie pomieścić nawet 40 pocisków, które mogą razić cele oddalone do 15 km lub do 23 km (w przypadku zastosowania amunicji rakietowej). Goździk osiąga na drodze prędkość maksymalną 60 km/h; może poruszać się też w wodzie z prędkością do 4,5 km/h.

W zależności od wersji pojazd jest napędzany przez silnik wysokoprężny JAMZ-238W o mocy 240 KM lub SW-680T o mocy 300 KM. Ukraińcy twierdzą wprawdzie, że znacznie lepszym sprzętem niż Goździk jest chociażby polska armatohaubica AHS Krab, jednak każda broń mogąca odeprzeć rosyjską agresję stanowi niezwykle cenny dar dla obrońców.

