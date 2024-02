Pomagali Ukrainie. Teraz mówią stanowcze "nie"

Doniesienia o wysłaniu przez Grecję systemów S-300 i dedykowanych im rakiet na Ukrainę pojawiły się po ogłoszeniu umowy ze Stanami Zjednoczonymi, dzięki której nad Morze Śródziemne trafi m. in. 40 myśliwców F-35 . Amerykańska administracja często prosi swoich partnerów o przekazywanie starszego uzbrojenia Ukrainie w zamian za dostarczane przez siebie technologie. Nie zawsze spotyka się to jednak z pełną aprobatą i tak właśnie dzieje się w przypadku Grecji. Kraj, który do tej pory pomagał Ukrainie teraz mówi stanowcze "nie".

To systemy rakietowe ziemia-powietrze dalekiego zasięgu, które są w stanie razić cele na dystansie do ok. 200 km oraz na pułapie ponad 27 km. Pociski systemu S-300 mają dość duże głowice odłamkowo-burzące, w niektórych wersjach ważą one nawet 180 kg. Po wystrzeleniu osiągają prędkość do 2200 m/s.