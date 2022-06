Potężne wsparcie od Greków. Ujawnili, co przekażą Ukrainie

Według słów ministra broń, którą Grecja już przekazała lub planuje przekazać Ukrainie w najbliższej przyszłości obejmuje:

122 bojowe wozy piechoty BMP-1 wraz z amunicją;

15 tys. pocisków rakietowych 73 mm;

2,1 tys. pocisków rakietowych 122 mm;

20 tys. karabinków AK-47;

3,2 mln naboi 7,62 mm;

60 przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych FIM-92 Stinger;

1,1 tys. granatników przeciwpancernych RPG-18.

Przyjrzyjmy się możliwościom niektórych sprzętów z tej listy.

Greckie BMP-1

Jak pisaliśmy na łamach WP Tech, Grecja oczekiwała, że Niemcy wyślą jej swoje pojazdy w miejsce tych, które tafią do Ukrainy. Wiadomo już, że Berlin i Ateny doszły do porozumienia w tej sprawie i Kijów otrzyma zmodernizowane wersje wozów oznaczone jako BMP-1A1 Ost.

Na początku lat 90. Grecja pozyskała od NRD ok. 500 pojazdów produkcji czechosłowackiej. Lokalna modernizacja BMP-1 obejmowała m.in. demontaż wyrzutni pocisków przeciwpancernych 9M14 Malutka, zastąpienie elementów azbestowych nieszkodliwymi materiałami oraz instalację nowej radiostacji.

Greckie BMP-1 są uzbrojone w armatę 2A28 Grom kal. 73 mm, karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm oraz karabin maszynowy Browning M2 12,7 mm. Maksymalna prędkość tych pojazdów to 65 km/h po utwardzonej drodze oraz 50 km/h. Maszyna może również poruszać się w wodzie z prędkością 5 km/h.

Karabinki AK-47

AK-47, czyli popularne Kałasznikowy, to radzieckie karabinki automatyczne opracowane po zakończeniu II wojny światowej. Jego magazynem może pomieścić ok. 30 naboi 7,62 × 39 mm wz. 43. Szybkostrzelność teoretyczna tej broni wynosi 600 strz./min, a praktyczna – od 40 do 100 strz./min.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Geovien So Ukraina otrzyma tysiące Kałasznikowów; zdjęcie ilustracyjne

Załadowany Ak-47 ma masę 4,3 kg. Prędkość początkowa pocisku wynosi 715 m/s, a jego początkowa energia – ok. 2 tys. J. Zasięg maksymalny tej broni to ok. 1000 m, zaś skuteczny – ok. 400 m.

Granatniki RPG-18

RPG-18 to nazwa ręcznych granatników przeciwpancernych produkcji radzieckiej. Jet to broń jednorazowego użytku, opracowana na przełomie lat 60. I 70. Wzór dla tej konstrukcji stanowił amerykański granatnik M72 LAW.

RPG-18 ma kal. 64 mm. Masa całego zestawu (wyrzutni z pociskiem) wynosi 4 kg. Złożony granatnik ma 750 mm długości, zaś rozłożony – 1050 mm. Prędkość początkowa pocisku sięga 115 m/s. Zasięg skuteczny RPG-18 wynosi ok. 200 m. Pocisk jest w stanie przebić się przez 375 mm pancerza.

FIM-92 Stinger

FIM-92 Stinger to amerykański MANPADS (man-portable air-defense system – przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy), który od pierwszych dni wojny pomaga Ukraińcom w odpieraniu rosyjskiej inwazji. Jego nazwa znaczy dosłownie "żądło". Za produkcję tej broni odpowiada głównie Raytheon Missile Systems. Stingery są także konstruowane na licencji w niemieckich zakładach Dornier.

Pociski mogą niszczyć cele na pułapach od 180 m do 3800 m oraz z odległości do 4800 m. Masa całego zestawu wynosi ok. 15 kg, z czego 10 kg przypada na samą rakietę. W ciągu pierwszych dwóch sekund pocisk rozwija prędkość ok. 2700 km/h.