Warmate w Ukrainie. Polskie drony kamikaze uderzyły w rosyjski obóz wojskowy

Warmate to bezzałogowe statki powietrzne produkowane przez polską firmę WB Electronics. Zalicza się je do kategorii tzw. dronów kamikaze i amunicji krążącej (ang. loitering munition). Tego typu amunicja przez pewien czas krąży po obszarze docelowym, gdzie lokalizuje cele, a następnie przeprowadza precyzyjne ataki na nie. Przykład ich użycia podczas misji w Ukrainie można zobaczyć na poniższym nagraniu.

Jak już informowaliśmy, system jest dostępny w wersji plecakowej, która doskonale sprawdza się jako samodzielne rozwiązanie dla wojsk lądowych oraz specjalnych. Można go też zamontować na pojeździe (również na zwykłych samochodach), co zwiększa jego mobilność, oraz zintegrować Stację Kontroli i Kierowania i Naziemnego Terminala Danych z instalacjami pojazdowymi. Warmate jest łatwy w obsłudze i gotowy do użycia w około 5 minut. Dron może latać przez około 60 minut, a jego zasięg określa się na 30 km. Prędkość operacyjna dla tego bezzałogowca to 80 km/h, a prędkość maksymalna 150 km/h. Z kolei pułap operacyjny szacuje się na 150 - 300 m.