Polskie śmigłowce dla Ukrainy. Ten model przewoził polskiego świętego

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przekazanie Ukrainie w ramach pomocy trzech śmigłowców pochodzących ze składu polskiej policji. Jeden z nich to model znany z transportu papieża Jana Pawła II.

Dwa śmigłowce Mi-8 oraz jeden Bell 412-HP zostały pozyskane przez Agencję Rezerw Strategicznych w ramach współpracy z Agencją Mienia Wojskowego i MSWiA. Tafią one do Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, gdzie będą służyć do ćwiczeń i zajęć przyszłych pilotów szkolonych w tej uczelni. Ponadto maszyny najpewniej będą też służyć w charakterze źródła części zamiennych dla maszyn wykorzystywanych przez ukraińskie lotnictwo.

Śmigłowce Mi-8 to woły robocze ukraińskiego lotnictwa wykorzystywane do głównie do transportu żołnierzy i towaru na znaczne odległości. Zdarzają się jednak też przypadki ataków z wykorzystaniem zasobników niekierowanych rakiet S-8 czy polowania na drony.

Z kolei śmigłowce Bell 412 to konstrukcje podobnej klasy z USA wywodzące się Bella 212 będącego cywilną ewolucją słynnego wojskowego Bell UH-1 (Huey). Polska zakupiła dla Wojska Polskiego dwie sztuki śmigłowców Bell 412, które dostarczono w 1991 roku. Warto zaznaczyć, że maszyna numerze 02 była wypożyczona do przewożenia papieża Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski w 1991 roku.

Szybko okazało się, że jedna z wersji jest za mała, toteż w 1993 roku wymieniono ją na model Bell 412-HP, który następnie do 2011 roku służył w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego. Po jego rozwiązaniu Bell 412-HP trafił do policyjnej floty śmigłowców, ale ze względu na problemy finansowe i brak części zamiennych większość czasu spędził w hangarze Centralnej Bazy Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Bell 412 - wół roboczy wielu sił zbrojnych i biznesmenów

Śmigłowiec Bell 412-HP to dwusilnikowa konstrukcja z czterołopatowym wirnikiem zdolna przewozić do osmu pasażerów, ale istniały też wersje zdolne pomieścić 13 ludzi oprócz dwóch pilotów (wszystko zależy od zabudowy wnętrza). Masa własna śmigłowca to około 3,3 tony, a maksymalna masa startowa to około 5400 kg. Z ciekawostek warto zaznaczyć, że polska sztuka jest wyposażona w głowicę optoelektroniczną FLIR STAR SAFIRE HD z kamerą termowizyjną.

Bell 412 to bardzo popularna maszyna zarówno wśród sił zbrojnych jak i użytkowników cywilnych, ponieważ od 1979 roku wyprodukowano ponad 1300 egzemplarzy. Do największych użytkowników należy Kanada, Włochy oraz Japonia, gdzie są produkowane na licencji przez kolejno: Bell Helicopter Textron Canada, Leonardo oraz Subaru.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski