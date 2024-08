Taktyka rodem z II wojny światowej. Ukraińcy nie mają innego wyjścia

Mi-8 to śmigłowiec wielozadaniowy. Początki jego historii sięgają lat 60. XX wieku, ale mimo tego jest on dość powszechnym widokiem podczas wojny w Ukrainie, z tego typu maszyn korzystają obydwie strony konfliktu. Najczęściej służą do transportu żołnierzy czy ewakuacji ludności cywilnej, ale bywa, że pomagają w misjach bojowych. Jak się okazuje, niekiedy odgrywają w nich nawet wiodącą rolę.