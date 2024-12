Polskie służby kupują chińskie drony. Eksperci biją na alarm

Pilnie potrzebujemy dronów do rozeznania z powietrza zarówno na granicy naszego kraju, jak i tym bardziej wewnętrznie do zabezpieczania infrastruktury krytycznej, utrzymania bezpieczeństwa miast oraz zarządzania kryzysowego (…). Jako kraj mamy jeszcze dużo do nadrobienia. Zakup odpowiednich dronów to dopiero pierwszy krok. Konieczne jest ich powszechne wdrożenie, przeprowadzenie szkoleń dla operatorów, gromadzenie doświadczeń oraz opracowanie skutecznej taktyki operacyjnej. Ten proces wymaga czasu.