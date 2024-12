Chiny bliskie decyzji. Ta zmiana może wpłynąć na losy wojny w Ukrainie

Chociaż Chiny nie wspierają Ukrainy, to nieograniczony dostęp do zakupów tamtejszej elektroniki ma ogromne zaczniecie. Bloomberg zauważa jednak, że chińscy producenci już zaczęli ograniczać sprzedaż niektórych komponentów do USA i Europy. Wskazuje m.in. na silniki, akumulatory czy kontrolery lotu.

Chińskie władze są gotowe na wprowadzenie takich kroków jako odpowiedź na nowe amerykańskie sankcje zakładające ograniczenia w eksporcie do Chin sprzętu używanego do wytwarzania zaawansowanych układów scalonych . Lorenz Mayer, dyrektor jednej z firm dostarczających oprogramowanie dla dronów na Ukrainę, uważa, że planowane decyzje mogą stać się "poważną przeszkodą".

Tego typu konstrukcje to często niewielkie, tanie chińskie drony FPV (first person view), czyli bezzałogowce z wbudowaną kamerą, które zapewniają podgląd na żywo w czasie rzeczywistym. Są modyfikowane na potrzeby armii (robią to zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie) poprzez dodanie ładunku wybuchowego. Taka konstrukcja działa na zasadzie broni kamikadze i zapewnia pilotowi podgląd na żywo aż do momentu uderzenia w cel. Niekiedy do takich dronów podczepiane są bomby lub granaty. Wtedy nie uderzają one w cel, ale zrzucają ładunki z góry.