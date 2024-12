Drony to hit eksportowy polskiej zbrojeniówki. Tym razem trafiły do Malezji

Jak podaje Grupa WB Malezja dołączyła do grona użytkowników dronów FlyEye . Dostarczone drony z pierwszej partii najpewniej będą wykorzystywane do szkolenia w 61 Pułku Artylerii Królewskiej w Kluang.

FlyEye to jeden z produktów oferowanych przez polską Grupę WB, przeznaczony głównie do zadań rozpoznawczych. Ten stosunkowo niewielki dron waży 12 kg, a jego rozpiętość skrzydeł wynosi 3,6 metra. Został on, wyposażony został w stabilizowaną głowicę obserwacyjną, która zawiera dwie kamery: dzienną z możliwością 30-krotnego zbliżenia oraz termowizyjną z niechłodzonym sensorem, co pozwala na wykrycie większości obiektów.