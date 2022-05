Rosyjski dron Orłan-10 z 2022 roku. Ma francuską optoelektronikę

Matryca światłoczuła jest kluczowym elementem nowoczesnych kamer, aparatów bądź termowizorów co w tym kontekście jest najważniejsze. Firma Lynred produkuje termowizję do zastosowań cywilnych oraz wojskowych, a rzeczony układ Pico640Gen2 jest oferowany w kilku kategoriach oraz w dwóch wariantach czułości termicznej (NETD - Noise Equivalent Temperature Difference). Pierwszy to NETD<50mK (f/1, 300K, 30Hz), a drugi to NETD<40mK (f/1, 300K, 30Hz).