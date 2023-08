Rosjanie nie odpuszczają. Groźna broń uderzyła w Kijów

Ch-47M2 Kindżał , bo tak brzmi pełna nazwa, to w zasadzie cały kompleks lotniczy. Rosjanie zaczęli chwalić się nim w 2018 r., a podczas trwającej wojny w Ukrainie systematycznie przeprowadzają kolejne ataki z jego wykorzystaniem.

Kompleks składa się z samego pocisku Ch-47M2, a także przenoszącej go jednostki. Rosjanie najczęściej wykorzystują do tego celu myśliwce MiG-31K, ale wiadomo, że przystosowali do Ch-47M2 także bombowce Tu-22M3.