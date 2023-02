Białoruś pokazała nowe Iskandery. Cała Polska w zasięgu rakiet Łukaszenki

Pociski Iskander to broń, o której w ciągu ostatnich lat Rosja wielokrotnie przypominała w kontekście Polski. Pociski balistyczne krótkiego zasięgu stacjonowały do tej pory w Obwodzie Kaliningradzkim , jednak w ciągu ostatnich tygodni pojawiły się także na wschodniej granicy naszego kraju.

To wynik dostaw rosyjskiego sprzętu dla sił zbrojnych Białorusi, która dzięki nim po raz pierwszy zyskała możliwość atakowania celów odległych o setki kilometrów. Do tej pory Mińsk miał do dyspozycji jedynie pociski taktyczne Toczka-U, które – w tej wersji – zapewniają zasięg około 120 km.