Ukraina nie ma już ani jednego. Zapasy ATACMS zostały wyczerpane

ATACMS (Army Tactical Missile System) to jedna z nielicznych broni dalekiego zasięgu, jaką Kijów otrzymał w ramach wsparcia z Zachodu. Amerykańskie pociski balistyczne pozwalają razić cele oddalone o maksymalnie 160 km lub nawet 300 km - w zależności od wariantu.

Agencja Associated Press powołuje się na amerykańskiego urzędnika i ukraińskiego członka komisji obrony tego kraju, którzy udzielili jej informacji pod warunkiem zachowania anonimowości. Obaj zgodnie poinformowali, że pociski balistyczne ATACMS skończyły się Ukrainie już pod koniec stycznia.

Liczba pocisków balistycznych ATACMS przekazanych Ukrainie nigdy nie została ujawniona, chociaż m.in. były szef Pentagonu Lloyd Austin dawał do rozumienia, że na front trafiły skromne zapasy tej broni. Z ustaleń Associated Press wynika, że było to zaledwie 40 sztuk.