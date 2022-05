Niemcy testują nową broń. To laserowy system antydronowy

Stanowisko testowe zostało zaprojektowane tak, aby wszystkie elementy przyszłego systemu broni laserowej można było opracowywać modułowo. Każdy interfejs z czujnikami jest konstrukcją "otwartą". Umożliwia to iteracyjne testowanie każdej możliwej kombinacji, a następnie porównywanie wyników – wskazuje Rheinmetall .

Celem prowadzonych badań jest stworzenie odpowiedniej konfiguracji dla mobilnego demonstratora technologii broni laserowej do integracji z opancerzonym wozem Boxer do końca 2022 roku. Obecnie stanowisko do prób laserowych składa się w całości z podzespołów firmy Rheinmetall. Architektura otwartego interfejsu umożliwia też jednak integrację i testowanie komponentów innych producentów.