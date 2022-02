Antydronowy system z Polski. Nagranie ze strzelania poligonowego

Pod koniec 2021 roku na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbyły się testy rozwijanego od 2018 roku systemu zwalczania dronów opracowanego przez konstruktorów i naukowców z Zakładów Mechanicznych "Tarnów" S.A. i Wojskowej Akademii Technicznej.

Celem strzelania było sprawdzenie w warunkach poligonowych możliwości wykrycia, śledzenia i zwalczania dronów klasy mini i mikro. Drony tej klasy stały się utrapieniem żołnierzy i w zasadzie wszystkie siły zbrojne poszukują tanich i skutecznych metod ich zwalczania. Widoczny na poniższym filmie system powstał w ramach wykorzystania środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu pt. Przyszłościowe Technologie dla Obronności – Konkurs Młodych Naukowców.

Przetestowany system należy do klasy sprzętu ostatniej szansy, ponieważ maksymalny zasięg skuteczny jest ograniczony do 2 km. Byłoby to najniższe piętro ochrony przeciwlotniczej i antydronowej, ponieważ do zwalczania dronów na dalsze odległości potrzebne są systemy artyleryjskie większego kalibru jak np. Skynex bądź systemy rakietowe lub laserowe.

Pogromca dronów z Tarnowa — jak działa

Do wykrywania oraz namierzania celów wykorzystywane jest połączenie radaru pozwalającego wykryć cele oddalone o 15 km, oraz kamery dziennej i termowizyjnej wspartej dalmierzem laserowym służącym do określania dystansu do celu.

Za środek ogniowy służy czterolufowy napędowy karabin maszynowy WLKM 12,7 charakteryzujący się szybkostrzelnością 3600 strz./min, którego zadaniem jest dosłownie zasypanie celu ołowiem (powietrznego bądź naziemnego). Jest to prosta i skuteczna metoda, a amunicja 12,7x99 mm NATO jest ogólnie łatwo dostępna i tania w stosunku do bardziej zaawansowanej amunicji programowalnej. Ten ważący 50 kg (bez amunicji) karabin może być montowany na śmigłowcach, pojazdach opancerzonych, czy łodziach patrolowych.

Masa całego systemu zamyka się 1100 kg, z czego moduł uzbrojenia wraz z karabinem i zapasem amunicji wynoszącym 450 sztuk (w ramach rozwoju systemu ZMT przewiduje zwiększenie zapasu) waży 700 kg. Tymczasem radar to dodatkowe 100 kg, a aktualnie stosowana laweta to 300 kg. Z tego względu system jest wysoce mobilny oraz łatwy do rozstawienia. Dla porównania mający o 2 km lepszy zasięg Skynex od Rheinmetall Air Defence waży już 5100 kg.

Aktualnie w ramach projektu system składa się z jednej wieżyczki podpiętej pod stanowisko dowodzenia, ale Zakłady Mechaniczne Tarnów są w stanie spełnić wymagania obsługi kilku wieżyczek przez jedno stanowisko.

