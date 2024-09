Polski Krab w gotowości. Już szarżuje pod Kurskiem

Kraby dysponują lufą kal. 155 mm o długości 52 kalibrów, co pozwala na osiągnięcie zasięgu rażenia na poziomie 40 km przy użyciu amunicji z gazogeneratorem. Istotnym aspektem jest także ich szybkostrzelność. W trybie serii Krab jest w stanie oddać do 3 strzałów w ciągu 10 sekund. W trybie standardowym tempo wynosi 2 strzały na minutę, natomiast w trybie intensywnym wzrasta do 6 strzałów na minutę.

Warto też podkreślić obecność artylerii 2S7 Pion, którą widać na nagraniu w towarzystwie Kraba. To system, który pochodzi z czasów ZSRR i został stworzony na początku lat 70. XX w. Pod względem zasięgu może konkurować z artylerią NATO, co jest istotne zwłaszcza w kontekście wsparcia, jakie Ukraina otrzymuje od Zachodu. Haubice te są zdolne do rażenia celów oddalonych o ok. 40 km, a z zastosowaniem pocisków z dopalaczem rakietowym nawet o 50 km.