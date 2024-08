Polskie transportery w obwodzie kurskim. Pierwsze takie zdjęcia

Do działań na terytorium Rosji oddelegowano niektóre z elitarnych ukraińskich brygad, które dysponują również sprzętem pochodzącym z krajów NATO . Do tej pory pojawił się jednak tylko jeden polski akcent, którym był czołg PT-91 Twardy, niestety skutecznie wyeliminowany z pola walki przez Rosjan . Okazuje się jednak, że w obwodzie kurskim Ukraińcy korzystają również z innego polskiego sprzętu.

Transportery opancerzone Oncilla trafiają do Ukrainy już od pewnego czasu, ale nie jest jasne, ile dokładnie egzemplarzy zostało przekazanych. Na początku marca 2024 r. firma Mista poinformowała, że wyprodukowała dopiero setny taki pojazd dla Ukrainy. Są to wozy mierzące prawie 5,5 m długości oraz 2,5 m szerokości. Ochronę załodze zapewnia opancerzenie zgodne z poziomem 2. standardu STANAG 4569 (mające wytrzymać ostrzał pocisków 7,62×39 mm, a także eksplozje ładunku wybuchowego do 6 kg pod dowolnym kołem).