Polska dostała już wszystkie. Ostatnia dostawa z HSW do Wojska Polskiego

M120 RAK to samobieżny moździerz osadzony kołowym podwoziu transportera KTO Rosomak , jednakże podczas targów MSPO w 2024 r. pokazany został też ulepszony wariant na podwoziu Borsuka . Ważną cechą polskiego moździerza jest modularność jego wieży, którą można zamontować różnych platformach, podobnie jak ma to miejsce w norweskim systemie NEMO .

Szybkostrzelność moździerza M120 RAK wynosi maksymalnie osiem strzałów na minutę dzięki automatowi ładowania, co umożliwia wyczerpanie pokładowego zapasu 46 pocisków w ciągu kilku minut. To wszystko w połączeniu z szybką możliwością ewakuacji w zaledwie 30 sekund sprawia, że jest to trudny cel dla ognia kontrbateryjnego. Z kolei efektywny zasięg systemu zależy od użytych pocisków i waha się od 7 do 12 kilometrów.