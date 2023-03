To pierwsze takie spotkanie na morzu. Trzy polskie niszczyciele w Zatoce Gdańskiej

Polska Marynarka Wojenna posiada na wyposażeniu trzy niszczyciele min proj. 258 typu Kormoran II. Na prototypowym okręcie serii, czyli ORP Kormoran (601) banderę podniesiono w listopadzie 2017 r., na ORP Albatros (602) w listopadzie 2022 r., a na ORP Mewa (603) w lutym 2023 r. Zdjęcia opublikowane na Twitterze pokazują ich pierwsze spotkanie na morzu. Jednostki będące istotnym elementem krajowej obrony przeciwminowej operują na Zatoce Gdańskiej w myśl hasła "Stronger Together". W latach 2026-2027 dołączą do nich kolejne trzy niszczyciele tego typu, które również trafią do 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.