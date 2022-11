ORP Albatros wszedł do służby. Oficjalnie podniesiono banderę

ORP Albatros to drugi w polskiej Marynarce Wojennej nowoczesny niszczyciel min typu Kormoran II. W poniedziałek 28 listopada okręt oficjalnie zasilił nasze siły zbrojne.

Data podniesienia bandery na ORP Albatros nie jest przypadkowa. 28 listopada 1918 r. marszałek Józef Piłsudski wydał dekret, na mocy którego utworzono Marynarkę Wojenną. W 104. rocznicę tego wydarzenia odbywają się oficjalne uroczystości. Włączenie niszczyciela min do naszych sił zbrojnych było jednym z ważniejszych punktów tych obchodów. Wyjaśniamy, jakie są możliwości ORP Albatros.

ORP Albatros w polskiej Marynarce Wojennej

Okręt został oficjalnie przekazany Marynarce Wojennej 12 sierpnia 2022 r. Wtedy też ORP Albatros wpłynął do Portu Wojennego w Gdyni. Zanim to się stało, jednostka przeszła wielomiesięczne testy. ORP Albatros to okręt typu Kormoran II, czyli niszczyciel min projektu 258.

Jednostka była budowana od 2018 r., a rok później odbyło się jej wodowanie. Za powstanie niszczyciela odpowiadało konsorcjum Stoczni Remontowej Shipbuilding w Gdańsku, gdyńskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej oraz PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Okręt ma 58,5 m długości, ok. 10 m szerokości i wypiera 830 t.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

F-22 Raptor supernowoczesne myśliwce USA w Polsce

Wyposażono go w zaawansowane uzbrojenie, w tym w armatę Tryton kal. 35 mm, zdolną do prowadzenia ognia z prędkością 550 pocisków na minutę. Wspominana broń cechuje się również zasięgiem do 5 km. Oprócz niej w uzbrojeniu jednostki znajdziemy wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych oraz trzy wielkokalibrowe karabiny maszynowe.

ORP Albatros jest napędzany przez dwa silniki wysokoprężne MTU 8V369TE74L, które pozwalają osiągać mu prędkość do 15 węzłów (ok. 28 km/h). Zasięg jednostki wynosi 2,5 tys. mil morskich. Okręt jest obsługiwany przez 45-osobwą załogę i posiada kadłub ze stali niemagnetycznej.

Ważnym wyposażeniem, o którym pisał Łukasz Michalik, są bezzałogowe, podwodne pojazdy przeciwminowe. Jednym z nich jest opracowany w Polsce Morświn, stanowiący następcę konstrukcji Ukwiał. Pojazd ma 1,6 m długości, metr wysokości i waży 380 kg (gdy jest w pełni załadowany i gotowy do działania, jego masa wzrasta do ok. 550 kg).

W ORP Albatros nie zabrakło także zaawansowanych sonarów: podkilowego SHL-101/TM, samobieżnego SHL-300 i holowanego Kraken KATFISH 180. Należy podkreślić, że jednostka jest pierwszym seryjnym niszczycielem min typu Kormoran II, który trafił do naszej marynarki wojennej.

Pierwszym okrętem projektu 258 był natomiast prototypowy Kormoran. Kolejną konstrukcją tego typu będzie ORP Mewa, która przechodzi obecnie próby morskie. Łącznie Marynarka Wojenna zostanie zasilona sześcioma nowoczesnymi niszczycielami min. Ostatni z nich ma zostać docelowo dostarczony do 2031 r.

Adam Gaafar, dziennikarz Wirtualnej Polski